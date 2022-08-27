Сколько стоит ваша квартира? В России сделали автоматический подсчёт с помощью ИИ

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Сколько стоит ваша квартира? В России сделали автоматический подсчёт с помощью ИИМодель сама учитывает разные факторы
Учёные Пермского Политеха разработали программу, которая поможет оценить рыночную стоимость недвижимости.
Особенность программы в самоадаптируемости к постоянно меняющейся экономической обстановке. Кроме того, она универсальна — её можно применить сразу ко многим городам.
Учёные применили нейронную сеть, чтобы изучить закономерности рынков недвижимости российских городов. «В качестве входных данных нейронной сети мы использовали строительно-эксплуатационные и географические факторы, а также ряд параметров, которые описывают экономические особенности локальных рынков российских регионов», — пояснили авторы разработки.
В итоге модель учитывает географическое положение, уровень престижности и удобства места расположения квартиры в городе, строительно-эксплуатационные параметры, а также текущее состояние экономики в регионе, в стране и в мире.