Сколько стоит ваша квартира? В России сделали автоматический подсчёт с помощью ИИ

Особенность программы в самоадаптируемости к постоянно меняющейся экономической обстановке. Кроме того, она универсальна — её можно применить сразу ко многим городам.

Учёные применили нейронную сеть, чтобы изучить закономерности рынков недвижимости российских городов. «В качестве входных данных нейронной сети мы использовали строительно-эксплуатационные и географические факторы, а также ряд параметров, которые описывают экономические особенности локальных рынков российских регионов», — пояснили авторы разработки.

В итоге модель учитывает географическое положение, уровень престижности и удобства места расположения квартиры в городе, строительно-эксплуатационные параметры, а также текущее состояние экономики в регионе, в стране и в мире.