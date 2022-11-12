Скоро, чтобы сходить в магазин, достаточно будет запустить TikTok

13:29, 12 ноября 2022
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Скоро, чтобы сходить в магазин, достаточно будет запустить TikTokСписок доступных стран становится больше
Semafor сообщил, что избранным предприятиям в США предлагается принять участие в инициативе TikTok, которая заключается в том, что они смогут продавать свои товары прямо через приложение.
На официальном сайте TikTok Shop Seller Center Штаты теперь указаны как место для регистрации предприятий. Эти предприятия вскоре смогут продавать свои товары непосредственно через приложение TikTok.
Неназванный источник, знакомый с вопросом, также сообщил Semafor, что TikTok уже начал тестировать TikTok Shop в США на этой неделе, и что международные продавцы скоро также выставят свои товары в TikTok Shop. Услуга уже доступна в Великобритании и некоторых странах Юго-Восточной Азии, таких как Индонезия, Таиланд и Вьетнам.
Источник фото:TikTok
Источник:Semafor
Автор:Максим МногословныйТеги:
#сша