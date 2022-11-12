Скоро, чтобы сходить в магазин, достаточно будет запустить TikTok

На официальном сайте TikTok Shop Seller Center Штаты теперь указаны как место для регистрации предприятий. Эти предприятия вскоре смогут продавать свои товары непосредственно через приложение TikTok.

Неназванный источник, знакомый с вопросом, также сообщил Semafor, что TikTok уже начал тестировать TikTok Shop в США на этой неделе, и что международные продавцы скоро также выставят свои товары в TikTok Shop. Услуга уже доступна в Великобритании и некоторых странах Юго-Восточной Азии, таких как Индонезия, Таиланд и Вьетнам.