Скоро к одному профилю WhatsApp можно будет подключить два смартфона и увидеть с каждого историю чатов

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Скоро к одному профилю WhatsApp можно будет подключить два смартфона и увидеть с каждого историю чатовПрогресс
В бета-версии WhatsApp снова нашли кое-что интересное. Оказалось, что команда мессенджера работает над синхронизацией чатов между несколькими мобильными устройствами.
Ранее сообщалось, что WhatsApp позволит пользователям связать дополнительное мобильное устройство со своей учётной записью, не требуя подключения к интернету на основном девайсе. Теперь портал WABetaInfo рассказывает, что WhatsApp работает над синхронизацией истории чатов между мобильными устройствами.
Когда пользователи будут входить в WhatsApp с дополнительного мобильного устройства, они смогут увидеть свои имеющиеся чаты. Процесс синхронизации может занять некоторое время.
К сожалению, пока неизвестно, когда WhatsApp планирует выпустить этот режим в стабильной версии, поскольку эта функция пока находится в стадии разработки.