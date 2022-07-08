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Скоро к одному профилю WhatsApp можно будет подключить два смартфона и увидеть с каждого историю чатов

Прогресс
В бета-версии WhatsApp снова нашли кое-что интересное. Оказалось, что команда мессенджера работает над синхронизацией чатов между несколькими мобильными устройствами.
Скоро к одному профилю WhatsApp можно будет подключить два смартфона и увидеть с каждого историю чатов

Ранее сообщалось, что WhatsApp позволит пользователям связать дополнительное мобильное устройство со своей учётной записью, не требуя подключения к интернету на основном девайсе. Теперь портал WABetaInfo рассказывает, что WhatsApp работает над синхронизацией истории чатов между мобильными устройствами.

Когда пользователи будут входить в WhatsApp с дополнительного мобильного устройства, они смогут увидеть свои имеющиеся чаты. Процесс синхронизации может занять некоторое время.

К сожалению, пока неизвестно, когда WhatsApp планирует выпустить этот режим в стабильной версии, поскольку эта функция пока находится в стадии разработки.

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