Скоро к одному профилю WhatsApp можно будет подключить два смартфона и увидеть с каждого историю чатов

Ранее сообщалось, что WhatsApp позволит пользователям связать дополнительное мобильное устройство со своей учётной записью, не требуя подключения к интернету на основном девайсе. Теперь портал WABetaInfo рассказывает, что WhatsApp работает над синхронизацией истории чатов между мобильными устройствами.

Когда пользователи будут входить в WhatsApp с дополнительного мобильного устройства, они смогут увидеть свои имеющиеся чаты. Процесс синхронизации может занять некоторое время.

К сожалению, пока неизвестно, когда WhatsApp планирует выпустить этот режим в стабильной версии, поскольку эта функция пока находится в стадии разработки.