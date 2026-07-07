Скорое усложнение установки приложений на Android не коснётся кастомных прошивок

Да, если программа от неизвестного автора, её всё равно можно будет установить, но через специально усложнённую процедуру.

На этом фоне разработчики популярной кастомной прошивки LineageOS успокоили своих пользователей. Эти правила, мол, не действуют на устройства с их системой. Всё потому, что проверочный механизм встроен в сервисы Google, а LineageOS поставляется без них. Если пользователь сам доустановит пакет с сервисами Google, разработчики обещают отключить эту функцию, чтобы не усложнять жизнь.