Скорое усложнение установки приложений на Android не коснётся кастомных прошивок

Опубликовано 07 июля 2026, 20:051 мин.
Скорое усложнение установки приложений на Android не коснётся кастомных прошивокВроде LineageOS
Google введет скоро новую систему верификации разработчиков, как вы можете знать. Так, с конца сентября в некоторых странах (пока в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде), а с 2027 года по всему миру все приложения для Android должны быть подписаны проверенными разработчиками. Но не все Android-смартфоны пострадают.
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Да, если программа от неизвестного автора, её всё равно можно будет установить, но через специально усложнённую процедуру.
На этом фоне разработчики популярной кастомной прошивки LineageOS успокоили своих пользователей. Эти правила, мол, не действуют на устройства с их системой. Всё потому, что проверочный механизм встроен в сервисы Google, а LineageOS поставляется без них. Если пользователь сам доустановит пакет с сервисами Google, разработчики обещают отключить эту функцию, чтобы не усложнять жизнь.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный