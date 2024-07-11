Скрытое сокровище: YouTube оценили в $455 млрд

Аналитики Needham Лора Мартин и Дэн Медина подчеркивают, что конгломератная структура Alphabet скрывает ценность ее разнообразных бизнесов, в частности YouTube.

Мартин отмечает, что конгломераты часто отпугивают инвесторов из-за смешанных активов, однако разделение, которое они предлагают, может привлечь тех, кто заинтересован именно в "доминировании" YouTube в потоковом вещании. Структура Alphabet подвергалась критике за сокрытие стоимости отдельных подразделений, и некоторые инвесторы приветствуют потенциальное разделение.

По прогнозам, доходы от рекламы на YouTube вырастут на 17 % до 37 миллиардов долларов в 2024 году и еще на 14 % до 42 миллиардов долларов в 2025 году.