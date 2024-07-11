Скрытое сокровище: YouTube оценили в $455 млрд

Опубликовано 11 июля 2024, 21:00
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Скрытое сокровище: YouTube оценили в $455 млрдОн в составе Alphabet
Alphabet Inc. оценили в 2,3 триллиона долларов. Однако аналитики из Needham & Co. утверждают, что эта цифра прячет за собой истинную стоимость YouTube. Согласно их сообщению, стоимость одного только YouTube составляет не менее 455 миллиардов долларов, что превышает рыночную стоимость Netflix более чем на 50 %.
Аналитики Needham Лора Мартин и Дэн Медина подчеркивают, что конгломератная структура Alphabet скрывает ценность ее разнообразных бизнесов, в частности YouTube.
Мартин отмечает, что конгломераты часто отпугивают инвесторов из-за смешанных активов, однако разделение, которое они предлагают, может привлечь тех, кто заинтересован именно в "доминировании" YouTube в потоковом вещании. Структура Alphabet подвергалась критике за сокрытие стоимости отдельных подразделений, и некоторые инвесторы приветствуют потенциальное разделение.
По прогнозам, доходы от рекламы на YouTube вырастут на 17 % до 37 миллиардов долларов в 2024 году и еще на 14 % до 42 миллиардов долларов в 2025 году.