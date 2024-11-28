Скрывая на виду: эксперт рассказал, как легко зашифровать секреты в PNG-файлы

Опубликовано 28 ноября 2024, 21:001 мин.
Скрывая на виду: эксперт рассказал, как легко зашифровать секреты в PNG-файлыМожет и в нашей обложке что-то закодировано?
Пользователь Хабра под ником In4in рассказал об интересном методе сокрытия данных внутри PNG-изображений, использующий метод LSB для встраивания скрытой информации без изменения их внешнего вида. Каждый пиксель PNG-изображения содержит красный, зеленый, синий (RGB) каналы и иногда альфа-канал для прозрачности. Манипулируя LSB этих каналов, можно закодировать секретные данные с минимальными визуальными искажениями, незаметными для человеческого глаза.
Для практических целей каждый пиксель может содержать до трех бит информации. Небольшое изображение размером 6×6 пикселей может закодировать простое сообщение «Hello World», а изображение размером 1000×1000 может хранить 100 000 слов. Этот метод, описанный подробно в статье In4in, использует простые побитовые операции для кодирования и извлечения сообщений.
Процесс включает в себя преобразование сообщения в двоичную форму и модификацию LSB пикселей для хранения данных. Декодер извлекает информацию путем обратного процесса. Область применения — от хранения паролей до встраивания файлов или зашифрованных данных в изображения, с возможностью использования дополнительных функций, таких как добавление шума для защиты от обнаружения.