Скрывая на виду: эксперт рассказал, как легко зашифровать секреты в PNG-файлы

Для практических целей каждый пиксель может содержать до трех бит информации. Небольшое изображение размером 6×6 пикселей может закодировать простое сообщение «Hello World», а изображение размером 1000×1000 может хранить 100 000 слов. Этот метод, описанный подробно в статье In4in, использует простые побитовые операции для кодирования и извлечения сообщений.

Процесс включает в себя преобразование сообщения в двоичную форму и модификацию LSB пикселей для хранения данных. Декодер извлекает информацию путем обратного процесса. Область применения — от хранения паролей до встраивания файлов или зашифрованных данных в изображения, с возможностью использования дополнительных функций, таких как добавление шума для защиты от обнаружения.