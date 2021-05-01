Сквозное шифрование сообщений не появится в Instagram и Facebook до 2022 года

В 2019 году Facebook заявила, что добавит сквозное шифрование в Messenger, WhatsApp и Instagram. В том же году компания сообщила, что все три платформы будут переведены на единую инфраструктуру, что обеспечит кросс-коммуникацию между всеми тремя сервисами.

Тем не менее, согласно недавнему сообщению Facebook, ждать сквозное шифрование придётся до 2022 года. Компания объяснила, что эта работа требует много времени. Это вызывает некоторые вопросы. Можно предположить, что Facebook пока просто отдаёт приоритет другим задачам, нежели внедрению полного сквозного шифрования.