Skyeng выпустил рекламу с солдатом про отъезд из России: в Госдуме обратили внимание

Skyeng назвал это «непозволительным креативом» и объяснил, что рекламное агентство без согласия опубликовало этот «спорный материал», который затем распространился в Интернете. После этого Skyeng удалила рекламу, прекратила сотрудничество с рекламным агентством и пересмотрела процедуру утверждения материалов.

Реклама вызвала критику со стороны главы комитета Государственной Думы по информационной политике Александра Хинштейна, который поставил под сомнение смысл рекламы, предположив, что она подразумевает отъезд из России в то время, «пока твои друзья воюют».