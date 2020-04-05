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Сегодня 14:09
Skype разрешил пользоваться видеозвонками без регистрации и установки
Просто по ссылке через браузер
Skype разрешил пользоваться видеозвонками без регистрации и установки. Платформа представила опцию Meet Now, которая позволяет начать видеоконференцию лишь по ссылке.
Как пишет издание Engadget, с Meet Now организаторы смогут создавать и приглашать пользователей к бесплатным видеоконференциям в три клика. При этом собеседникам не обязательно иметь приложение Skype на компьютере или смартфоне. Начать видеозвонок можно на сайте сервиса. Пригласить пользователей можно с помощью ссылки.
Если человек, которому прислали приглашение, имеет приложение Skype, оно откроется автоматически.
Вероятно, Skype вводит новую опцию во многом из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, которая заставила людей сидеть дома, а также для конкуренции с набирающим популярность сервисом Zoom.