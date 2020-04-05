Skype разрешил пользоваться видеозвонками без регистрации и установки

Как пишет издание Engadget, с Meet Now организаторы смогут создавать и приглашать пользователей к бесплатным видеоконференциям в три клика. При этом собеседникам не обязательно иметь приложение Skype на компьютере или смартфоне. Начать видеозвонок можно на сайте сервиса. Пригласить пользователей можно с помощью ссылки.

Если человек, которому прислали приглашение, имеет приложение Skype, оно откроется автоматически.

Вероятно, Skype вводит новую опцию во многом из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, которая заставила людей сидеть дома, а также для конкуренции с набирающим популярность сервисом Zoom.