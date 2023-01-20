Skype, Zoom и другие подобные приложения оказались способны влиять на мозг

16:13, 20 января 2023
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Skype, Zoom и другие подобные приложения оказались способны влиять на мозгОсобенно у детей
Учёные изучили, может ли общение через сервисы для видеозвонков иметь нейробиологические последствия, препятствующие развитию социальных и когнитивных способностей.
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Исследователи увидели, что взаимодействие через платформу видеоконференцсвязи ослабляет синхронность мозга матери и ребёнка. Учёные отметили, что если синхронизация нарушается, могут быть последствия для когнитивного развития ребёнка.
Учитывая результаты, авторы считают, что необходимы дополнительные исследования потенциального влияния социальных технологий на созревание мозга, особенно у молодых людей. В частности, они ставят под сомнение целесообразность онлайн-образования для подростков.