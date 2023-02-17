Slack пообещал в ближайшее время заблокировать бесплатные аккаунты из России

Издание VC.ru собрало жалобы пользователей на это. Так, Slack прислал уведомление о принудительном закрытии пространства opendatarussia.slack.com «по той причине, что оно было зарегистрировано на адрес электронной почты в зоне .ru».

О получении такого письма рассказал и сооснователь корпоративного мессенджера «Пачка» Григорий Любачев. Затронуты оказались даже пространства, созданные более восьми лет назад. Slack предупреждает, что аккаунты будут отключены 21 марта 2023 года.