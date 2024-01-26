Следить за готовностью кофе в Starbucks теперь можно через «островок» iPhone

Если у вас в стране есть Starbucks, само собой

Apple наконец-то запустила функцию Live Activities для Starbucks, позволяющую пользователям отслеживать ход выполнения заказов на экране блокировки iPhone и Dynamic Island. Впервые эта функция была анонсирована еще в 2022 году, и с тех пор находилась в стадии бета-тестирования.