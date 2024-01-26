Следить за готовностью кофе в Starbucks теперь можно через «островок» iPhone

Опубликовано 26 января 2024, 18:45
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Следить за готовностью кофе в Starbucks теперь можно через «островок» iPhoneЕсли у вас в стране есть Starbucks, само собой
Apple наконец-то запустила функцию Live Activities для Starbucks, позволяющую пользователям отслеживать ход выполнения заказов на экране блокировки iPhone и Dynamic Island. Впервые эта функция была анонсирована еще в 2022 году, и с тех пор находилась в стадии бета-тестирования.
Чтобы воспользоваться функцией Live Activities для Starbucks, просто закажите еду или напитки через приложение Starbucks, а затем дождитесь появления индикатора выполнения заказа на экране блокировки. На полосе будет отображаться статус заказа, в том числе время, когда он будет готов к получению.
Пользователи iPhone 14 Pro или iPhone 15 Pro также смогут видеть последний статус заказа на экране блокировки при включенном Always-on.
Приятный штрих для любителей кофе.