Следом за Telegram: Viber добавил реакции на сообщения в личных чатах

В Viber реакции работают в чатах один-на-один. В групповых реакции уже были. Как отметили в мессенджере, перед Новым годом функция стала доступна для всех пользователей в России. Теперь в личном чате можно нажать на значок с изображением сердечка рядом с сообщением и выбрать подходящую эмоцию.

Помимо этого, в Viber напомнили о существовании опросов (эта функция уже давно есть в Telegram). Чтобы создать такой, нужно нажать на знак с тремя точками рядом с окном ввода сообщения, а затем выбрать «Создание опроса». Ещё есть режим викторины.