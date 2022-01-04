Следом за Telegram: Viber добавил реакции на сообщения в личных чатах

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Следом за Telegram: Viber добавил реакции на сообщения в личных чатахВ групповых такое уже было
На днях Telegram выкатил обновление, после которого стали доступны реакции на сообщения. Можно тапнуть на сообщение друга и появится окно с разными эмодзи вместо лайка. Теперь о развёртывании такой же функции сообщил другой мессенджер — Viber.
В Viber реакции работают в чатах один-на-один. В групповых реакции уже были. Как отметили в мессенджере, перед Новым годом функция стала доступна для всех пользователей в России. Теперь в личном чате можно нажать на значок с изображением сердечка рядом с сообщением и выбрать подходящую эмоцию.
Помимо этого, в Viber напомнили о существовании опросов (эта функция уже давно есть в Telegram). Чтобы создать такой, нужно нажать на знак с тремя точками рядом с окном ввода сообщения, а затем выбрать «Создание опроса». Ещё есть режим викторины.
Источник: Пресс-служба Viber