Следы частных облачных вычислениях Apple для ИИ нашли в прошлой iOS 16

В то время они нашли ссылки как на ComputeModule13,1, так и на ComputeModule13,3 в бета-файлах iOS 16.4. Теперь есть еще ComputeModule14,1 — вероятно, это сервер, который Apple использует для своих функций искусственного интеллекта.

Apple Intelligence работает как с языковыми моделями на устройстве, так и с онлайн-языками. Однако, чтобы гарантировать конфиденциальность пользователей, Apple создала PCC с собственными чипами для обработки запросов со сквозным шифрованием. Такой подход гарантирует, что ни Apple, ни внешние организации не смогут получить доступ к данным пользователя после завершения вычислений и стирания информации.

Предыдущие итерации, включая ComputeModule13,1 и ComputeModule13,3, работающие на M1, по-прежнему активно используются Apple, возможно, для задач, не связанных с ИИ.