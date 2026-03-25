Слишком дорогое удовольствие: ИИ-генератор видео OpenAI закроют

Опубликовано 25 марта 2026, 17:261 мин.
Слишком дорогое удовольствие: ИИ-генератор видео OpenAI закроютSora — всё
OpenAI сворачивает работу ИИ-приложения для создания видео Sora. Разработчики поблагодарили пользователей и пообещали позже рассказать, как сохранить уже созданные работы. При этом сама технология никуда не исчезнет.
Скорее всего, она переедет в главный продукт компании — ChatGPT. Но это не точно.
Что же произошло? Видимо, причина в деньгах. По данным СМИ, генерация видео обходилась OpenAI в сумму до 15 миллионов долларов в день, а в год расходы могли превысить 5 миллиардов. Руководитель направления Sora признавал, что экономика проекта сейчас «полностью неустойчива». Проще говоря, компания тратила огромные ресурсы на серверы, а «отдача» не оправдывала вложений. Совпало это и с другим: Disney отказалась от контракта с OpenAI.
Кроме того, ходят слухи о скором выходе OpenAI на биржу (IPO). В таком случае компании нужно показывать инвесторам «эффективный бизнес», а убыточный видеосервис в отчетах смотрелся бы не лучшим образом.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
