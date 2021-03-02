Слитые в Telegram данные россиян начали использовать для шантажа

Как пишет «Коммерсант», мошенники используют Telegram-ботов, в том числе MailSearchBot. Изначально он создавался для проверки «утекших» паролей. Бот может за деньги найти по номеру телефона логины и пароли, которые оказались в открытом доступе. Эти данные мошенники применяют для шантажа пользователей по электронной почте. Чаще всего они пишут жертвам, что из-за вируса все их действия в сети записаны, а последний использованный пароль прикладывают в качестве подтверждения.

Кроме того, мошенники могут представляться службой безопасности сервиса и предлагать изменить пароль. Так они получают доступ к аккаунту пользователей.