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Сегодня в 14:40
Слитые в Telegram данные россиян начали использовать для шантажа
Вымогают деньги, угрожая показать данные коллегам и родным
Преступники начали использовать для шантажа персональные данные россиян, слитые в Telegram. У людей вымогают деньги, угрожая взломать аккаунт или раскрыть какую-либо информацию о человеке его родным и коллегам.
Как пишет «Коммерсант», мошенники используют Telegram-ботов, в том числе MailSearchBot. Изначально он создавался для проверки «утекших» паролей. Бот может за деньги найти по номеру телефона логины и пароли, которые оказались в открытом доступе. Эти данные мошенники применяют для шантажа пользователей по электронной почте. Чаще всего они пишут жертвам, что из-за вируса все их действия в сети записаны, а последний использованный пароль прикладывают в качестве подтверждения.
Кроме того, мошенники могут представляться службой безопасности сервиса и предлагать изменить пароль. Так они получают доступ к аккаунту пользователей.