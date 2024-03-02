Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Приложения
Опубликовано 02 марта 2024, 12:00
1 мин.

Сливший секретные данные в мессенджер для геймеров летчик признал себя виновным

Файлы были украдены из Пентагона
Джек Тейшейра, 21-летний (уже бывший) летчик, ставший фигурантом крупного дела об утечке разведывательной информации, признал себя виновным, сообщает представитель семьи. Этот шаг был сделан после нескольких месяцев утверждений о его невиновности.

Тейшейра был арестован в прошлом году и столкнулся с обвинениями в одной из самых серьезных утечек секретной военной информации США в новейшей истории. Как член Национальной воздушной гвардии Массачусетса, имеющий доступ к особо секретным данным, Тейшейра якобы слил «совершенно секретные» сведения, включая информацию, связанную с Украиной.

Тейшейре предъявлено множество обвинений, в том числе в незаконном хранении и передаче информации о национальной обороне. Работая техником по информационным технологиям на базе Национальной гвардии ВВС Отис, Тейшейра имел доступ к секретным отсекам с информацией.

В отличие от многих утечек разведывательной информации, вызванных политикой или желанием донести до общественности скрытые истины, в деле Тейшейры, похоже, отсутствует четкий мотив. Сообщается о потенциально менее благородном мотиве — произвести впечатление на товарищей в Discord. В сообщениях, приписываемых Тейшейре, он хвастался доступом к секретной информации.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#суд
,
#Discord