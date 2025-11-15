Сливы показали, сколько OpenAI платит Microsoft и сколько тратит на ИИ

В 2024 году Microsoft получила от OpenAI 493,8 млн долларов, а за первые три квартала 2025 года — уже 865,8 млн долларов. Согласно опубликованным данным, OpenAI делится примерно 20% своих доходов с Microsoft, хотя ни одна из компаний официально это не подтвердила.

При этом Microsoft возвращает OpenAI около 20% доходов от Bing и сервиса Azure OpenAI, который продаёт доступ к ИИ-моделям. Конкретные суммы остаются неизвестными, так как Microsoft не раскрывает эти данные в финансовых отчётах.

Исходя из этих оценок, доход OpenAI в 2024 году составил минимум 2,5 млрд долларов, а за первые три квартала 2025 года — 4,3 млрд долларов.

Расходы на инференс (вычисления для работы моделей) в 2024 году составили примерно 3,8 млрд долларов, а за первые девять месяцев 2025 года — 8,65 млрд долларов, что, однако, может превышать доходы.