Слияние Warner Bros. и Paramount приведёт к гибели ваши любимые сериалы

Сделка между Warner Bros. Discovery и Paramount вызывает опасения по поводу «апокалипсиса» в сфере развлечений: гиганты потокового вещания стремятся к консолидации, которая может «уничтожить разнообразие и уникальность контента», считает редактор издания.

Так, по его словам цены на потоковое вещание взлетят до небес, поскольку конгломерат гигантов бросит вызов Disney и Netflix, оставив поклонников на милость влиятельных руководителей.

В то время как индустрия потокового вещания и так сталкивается с постоянным повышением цен и внезапными отменами фильмов, консолидация ставит под угрозу будущее небольших и значимых проектов. Предыдущие отмены Paramount служат зловещим предупреждением о грядущих событиях.