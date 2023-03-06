Слышали, что аккаунты в WhatsApp начнут удалять? На самом деле правилу мессенджера уже несколько лет

10:50, 06 марта 2023
1 мин.
Слышали, что аккаунты в WhatsApp начнут удалять? На самом деле правилу мессенджера уже несколько летБояться тут нечего
Российские СМИ начали писать о якобы «новом правиле WhatsApp, согласно которому неактивные аккаунты россиян будут блокировать с 6 марта. На самом же деле политика об удалении неиспользуемых аккаунтов действует в мессенджере уже несколько лет.
Фото: Unsplash
По правилам WhatsApp, аккаунты, которые были неактивны в течение 120 дней, удаляются автоматически.
«Чтобы аккаунт был активным, необходимо подключение к Интернету. Если пользователь открывает WhatsApp на своем устройстве, но оно не подключено к Интернету, аккаунт будет неактивным», — пояснили в WhatsApp.