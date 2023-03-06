Слышали, что аккаунты в WhatsApp начнут удалять? На самом деле правилу мессенджера уже несколько лет

По правилам WhatsApp, аккаунты, которые были неактивны в течение 120 дней, удаляются автоматически.

«Чтобы аккаунт был активным, необходимо подключение к Интернету. Если пользователь открывает WhatsApp на своем устройстве, но оно не подключено к Интернету, аккаунт будет неактивным», — пояснили в WhatsApp.