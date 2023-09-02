Смарт-часы Samsung научили разблокировать смартфон

Смарт-часы Samsung научили разблокировать смартфонОсталось «накатить» обновление
Часы Samsung серии Galaxy Watch 5, которые получат обновление до Wear OS 4, похоже, получат также поддержку новой функции Google «Watch Unlock», которая позволяет смарт-часам разблокировать смартфон.
Несмотря на анонс в начале года, эта функция до сих пор не запущена. Однако ее наличие в сборке Wear OS 4 для устройств Galaxy Watch 5 позволяет предположить, что она может быть запущена в ближайшее время. Функция также отмечена в листинге Google Play Console для Pixel Watch 2 и Galaxy Watch 6.
Как только Google запустит эту функцию, смарт-часы Samsung присоединятся к Pixel Watch в плане ее поддержки. Однако пока неясно, смогут ли получить эту функцию другие часы на Wear OS, например, от Fossil и Mobvoi. Google постоянно заявляет, что эта функция доступна только для «подходящих» часов.