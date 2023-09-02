Смарт-часы Samsung научили разблокировать смартфон

Несмотря на анонс в начале года, эта функция до сих пор не запущена. Однако ее наличие в сборке Wear OS 4 для устройств Galaxy Watch 5 позволяет предположить, что она может быть запущена в ближайшее время. Функция также отмечена в листинге Google Play Console для Pixel Watch 2 и Galaxy Watch 6.

Как только Google запустит эту функцию, смарт-часы Samsung присоединятся к Pixel Watch в плане ее поддержки. Однако пока неясно, смогут ли получить эту функцию другие часы на Wear OS, например, от Fossil и Mobvoi. Google постоянно заявляет, что эта функция доступна только для «подходящих» часов.