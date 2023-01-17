Смартфон может значительно улучшить память

Приложение получило название HippoCamera за способность имитировать функцию гиппокампа мозга. В ходе двухэтапного процесса пользователи HippoCamera делают короткую запись (продолжительностью до 24 секунд) момента, который они хотят запомнить. Также они добавляют восьмисекундное аудиоописание события.

Затем пользователи повторно воспроизводят реплики, созданные HippoCamera, на регулярной основе, чтобы укрепить память. Учёные рассказали, что спустя много месяцев после того, как первая часть исследования закончилась, и участники уже не смотрели свои реплики с помощью HippoCamera, они могли вспомнить записанные моменты в мельчайших деталях.

«В среднем, мы наблюдали увеличение более чем на 50% количества подробностей, которые кто-то смог вспомнить о событиях, произошедших целых 200 дней назад, что является значительным», — отметили исследователи.