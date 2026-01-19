Например, если в Wallet сохранён билет на поезд или самолёт, «Волшебная подсказка» сможет показывать актуальный статус рейса — задержан ли он, или идёт по расписанию. Также она сможет напоминать о предстоящих событиях, билеты на которые хранятся в приложении.

Интеграция с Tasks сделает напоминания «более чёткими и удобными», пишут СМИ. У ИИ появится доступ не только к календарю, но и к списку дел владельца смартфона.

Официального анонса этих нововведений пока не было.