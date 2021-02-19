Смартфоны научили определять опасные родинки на коже по фотографии

Программа использует алгоритмы глубокого обучения. Это не первая попытка применять их для подобной задачи. Ранее алгоритмы были обучены анализировать только отдельные части кожи на наличие признаков рака. Врачи же используют метод «гадкого утёнка». По нему специалисты анализируют образования, непохожие на большинство родинок на теле человека. Новая программа использует тот же принцип.

Алгоритм обучили на более чем 33 000 изображениях. Эти изображения заранее изучили дерматологи. В итоге система смогла отличать потенциально опасные родинки от других. В 88% случаев оценка программы совпала с диагнозом дерматолога.