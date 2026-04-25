Опубликовано 25 апреля 2026, 19:011 мин.
Смартфоны Nothing получили Essential Voice — ИИ-переводчик на 100+ языковИ голосовой набор
Nothing выпустила Essential Voice для некоторых своих смартфонов. Это голосовой набор текста с ИИ. Он не только записывает слова, но может и «причёсать» их: убрать слова-паразиты, повторы и запинки. Помимо этого, есть переводчик на 100+ языков.
Функция работает через клавиатуру или специальную кнопку Essential Key (на тех моделях, где она есть). Essential Voice понимает более 100 языков и сама определяет, на каком языке вы говорите.
Можно настроить отдельные команды. Например, сказать «Любимый массажный салон» — и телефон сам вставит её адрес в сообщение.
Пока что Essential Voice доступна на Nothing Phone (3) и Phone (4a) Pro. На Phone (4a) функция появится в начале мая. В будущем система будет понимать, SMS это, рабочее письмо или поиск в интернете, и подстраивать стиль под ситуацию.