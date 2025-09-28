Смартфоны OnePlus 12 получили ворох новых функций с OxygenOS 15.0.0.860

В Европе версия — CPH2581_15.0.0.860(EX01). Оно включает улучшения системы, приложения «Фотографии», настроек конфиденциальности и “цифрового благополучия”, а также патч безопасности Android за сентябрь.

Взаимодействие с экраном блокировки стало плавнее: улучшены анимации при нажатии на уведомления и Live Alerts. В «Фотографиях» появился новый альбом по картам, где можно просматривать снимки. Фотографии из приватного альбома, которые стали общедоступными, вернутся на свои оригинальные места.

Конфиденциальность также стала гибче: можно менять пароль приватного хранилища на каждой дополнительной странице и в заблокированных альбомах.

Появилась возможность отслеживать ежедневное и еженедельное время использования приложений. Приложение IR Remote обновлено с улучшенным расположением кнопок.