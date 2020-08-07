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Смартфоны россиян стали лидерами по количеству программ для слежки

Количество жертв продолжает расти
Специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали, что смартфоны россиян стали лидерами по количеству установленных программ для слежки.

Статистика показала, что число пользователей, на устройствах которых было обнаружено сталкерское программное обеспечение, увеличилось в России на 28% за первые полгода 2020 по сравнению с годом ранее. Россия опережает другие страны по количеству пользователей, столкнувшихся с такими приложениями.

Под сталкерским программным обеспечением имеют в виду коммерческие программы, которые могут скрыто наблюдать за личной жизнью человека. Они могут просматривать фотографии и файлы на смартфоне, использовать камеру для слежки, видеть календарь и список контактов, определять местоположение, иметь доступ к истории браузера, СМС и сообщениям в мессенджерах, записывать переговоры.

Эксперты отметили, что число пострадавших от сталкерских программ пользователей растёт по всему миру.