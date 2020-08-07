Смартфоны россиян стали лидерами по количеству программ для слежки

Статистика показала, что число пользователей, на устройствах которых было обнаружено сталкерское программное обеспечение, увеличилось в России на 28% за первые полгода 2020 по сравнению с годом ранее. Россия опережает другие страны по количеству пользователей, столкнувшихся с такими приложениями.

Под сталкерским программным обеспечением имеют в виду коммерческие программы, которые могут скрыто наблюдать за личной жизнью человека. Они могут просматривать фотографии и файлы на смартфоне, использовать камеру для слежки, видеть календарь и список контактов, определять местоположение, иметь доступ к истории браузера, СМС и сообщениям в мессенджерах, записывать переговоры.

Эксперты отметили, что число пострадавших от сталкерских программ пользователей растёт по всему миру.