Смартфоны Samsung и Google получили возможность звонить по WhatsApp через автомобильную Android Auto

12:00, 06 января 2023
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Смартфоны Samsung и Google получили возможность звонить по WhatsApp через автомобильную Android AutoНо пока только новые модели
Часть выступления Google на выставке CES 2023 была посвящена Android Auto. Компания рассказала об обновлении приложения.
Фото: Sammobile
Google сообщила, что пользователи новейших смартфонов Pixel и Samsung теперь могут совершать звонки в WhatsApp напрямую через Android Auto. Прямо сейчас через приложение можно совершать традиционные голосовые вызовы.
В будущем звонки по WhatsApp через Android Auto могут появиться и на старых смартфонах Galaxy и Pixel, а также на устройствах других производителей.