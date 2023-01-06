Смартфоны Samsung и Google получили возможность звонить по WhatsApp через автомобильную Android Auto

Google сообщила, что пользователи новейших смартфонов Pixel и Samsung теперь могут совершать звонки в WhatsApp напрямую через Android Auto. Прямо сейчас через приложение можно совершать традиционные голосовые вызовы.

В будущем звонки по WhatsApp через Android Auto могут появиться и на старых смартфонах Galaxy и Pixel, а также на устройствах других производителей.