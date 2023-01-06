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12:00, 06 января 2023
1 мин.

Смартфоны Samsung и Google получили возможность звонить по WhatsApp через автомобильную Android Auto

Но пока только новые модели

Часть выступления Google на выставке CES 2023 была посвящена Android Auto. Компания рассказала об обновлении приложения.

Смартфоны Samsung и Google получили возможность звонить по WhatsApp через автомобильную Android Auto

Фото: Sammobile

Google сообщила, что пользователи новейших смартфонов Pixel и Samsung теперь могут совершать звонки в WhatsApp напрямую через Android Auto. Прямо сейчас через приложение можно совершать традиционные голосовые вызовы.

В будущем звонки по WhatsApp через Android Auto могут появиться и на старых смартфонах Galaxy и Pixel, а также на устройствах других производителей.

Источник:Sammobile
Теги:
#WhatsApp
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#Android Auto
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#CES
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