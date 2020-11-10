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Смартфоны Xiaomi научились отслеживать активность пользователя без фитнес-трекера
Пока это работает только в Китае
Xiaomi обновила приложение MIUI Health. Теперь смартфоны компании умеют отслеживать активность пользователя без фитнес-трекера или часов.
Обновление пришло под номером v2.9.12, но пока только в Китае. Апдейт наконец приносит MIUI Health поддержку спортивных режимов. Теперь пользователи могут использовать приложение чтобы отслеживать четыре вида активности: бег на улице, прогулку, езду на велосипеде, бег на беговой дороже.
Пользователи также могут ставить себе цели и делиться результатами с друзьями.
Пока сложно сказать, насколько точны показания приложения. Недавно оно, кстати, получило функцию измерения частоты сердечных сокращений с помощью камеры смартфона и вспышки.
Скорее всего, апдейт придёт и в другие страны, правда, неизвестно, когда именно.