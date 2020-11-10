Смартфоны Xiaomi научились отслеживать активность пользователя без фитнес-трекера

Обновление пришло под номером v2.9.12, но пока только в Китае. Апдейт наконец приносит MIUI Health поддержку спортивных режимов. Теперь пользователи могут использовать приложение чтобы отслеживать четыре вида активности: бег на улице, прогулку, езду на велосипеде, бег на беговой дороже.

Пользователи также могут ставить себе цели и делиться результатами с друзьями.

Пока сложно сказать, насколько точны показания приложения. Недавно оно, кстати, получило функцию измерения частоты сердечных сокращений с помощью камеры смартфона и вспышки.

Скорее всего, апдейт придёт и в другие страны, правда, неизвестно, когда именно.