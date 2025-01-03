Приложения
Опубликовано 03 января 2025, 17:53
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«Смерть» нейтралитета американской Сети раскритиковали

Суд отменяет правила сетевого нейтралитета
Шестой окружной апелляционный суд США отменил правила сетевого нейтралитета, введенные администрацией Джо Байдена. Эти правила были призваны запретить интернет-провайдерам оказывать предпочтение определенным приложениям или сайтам. Такой подход не лучшим образом оценили в Wired.
«Смерть» нейтралитета американской Сети раскритиковали
© Ferra

Решение опирается на прецедент Верховного суда, отменяющий действие принципа Chevron deference, который ранее требовал от судов следовать интерпретации федеральными агентствами неясных законов.

Критики утверждают, что суд отдает предпочтение корпоративным интересам перед защитой прав потребителей. Вместо того чтобы полагаться на опыт FCC, судьи теперь имеют окончательное право голоса при интерпретации закона.

Закон штата Калифорния о сетевом нейтралитете все еще предлагает некоторую защиту, но «общенациональные правила остаются неопределенными», пишут местные СМИ. Уходящий председатель FCC Джессика Розенворсел призвала Конгресс принять меры.

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
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