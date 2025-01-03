«Смерть» нейтралитета американской Сети раскритиковали

Решение опирается на прецедент Верховного суда, отменяющий действие принципа Chevron deference, который ранее требовал от судов следовать интерпретации федеральными агентствами неясных законов.

Критики утверждают, что суд отдает предпочтение корпоративным интересам перед защитой прав потребителей. Вместо того чтобы полагаться на опыт FCC, судьи теперь имеют окончательное право голоса при интерпретации закона.

Закон штата Калифорния о сетевом нейтралитете все еще предлагает некоторую защиту, но «общенациональные правила остаются неопределенными», пишут местные СМИ. Уходящий председатель FCC Джессика Розенворсел призвала Конгресс принять меры.