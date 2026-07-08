СМИ: Агентство кибербезопасности США использовало ИИ Anthropic

Модель Mythos сканирует правительственные репозитории в поисках уязвимостей, которые могли бы использовать хакеры или иностранные спецслужбы. Работу ведёт специальная команда CISA. По словам источников, аудит уже выявил «множество слабых мест», хотя детали не раскрываются.

Кстати, Anthropic в феврале отказалась убирать защитные механизмы, которые мешают использовать её ИИ для создания автономного оружия или слежки. Тогда Пентагон внёс её в список поставщиков с «рисками для цепочки поставок». В марте суд отменил это решение.

Представители CISA и Белого дома не ответили на запросы журналистов (на момент написания материала).