СМИ: Агентство кибербезопасности США использовало ИИ Anthropic

Опубликовано 08 июля 2026, 10:551 мин.
СМИ: Агентство кибербезопасности США использовало ИИ AnthropicДля проверки кода правительства
Агентство кибербезопасности США (CISA) использует ИИ Anthropic для поиска ошибок в коде государственных программ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три осведомлённых источника.
© Anthropic
Модель Mythos сканирует правительственные репозитории в поисках уязвимостей, которые могли бы использовать хакеры или иностранные спецслужбы. Работу ведёт специальная команда CISA. По словам источников, аудит уже выявил «множество слабых мест», хотя детали не раскрываются.
Кстати, Anthropic в феврале отказалась убирать защитные механизмы, которые мешают использовать её ИИ для создания автономного оружия или слежки. Тогда Пентагон внёс её в список поставщиков с «рисками для цепочки поставок». В марте суд отменил это решение.
Представители CISA и Белого дома не ответили на запросы журналистов (на момент написания материала).
Источник:reuters
Автор:Максим Многословный
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