СМИ: Apple избавится от «старой» Siri, сделав её чат-ботом

Новая Siri, известная под кодовым названием Campos, заменит привычный интерфейс. Вызывать её можно будет теми же способами. Главное отличие — стиль общения: пользователи смогут вести с Siri диалог, задавая «сложные вопросы» и получая «развёрнутые ответы».

По сообщениям, Siri получит ещё более глубокую интеграцию в систему. Она сможет не только искать информацию в интернете, но и создавать тексты, изображения, анализировать загруженные файлы. Более того, помощник получит доступ к личным данным, чтобы находить конкретные фото, сообщения, события в календаре и выполнять задачи в системных приложениях (Почта, Музыка, Фото и других).

Если это правда, то Apple представит это обновление на WWDC в июне, а выпустит в сентябре.