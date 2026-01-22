СМИ: Apple избавится от «старой» Siri, сделав её чат-ботом

Опубликовано 22 января 2026, 13:461 мин.
СМИ: Apple избавится от «старой» Siri, сделав её чат-ботомПолное перевоплощение Siri в iOS 27
Apple планирует кардинально изменить Siri в будущем iOS 27. По данным СМИ, голосовой помощник станет полноценным чат-ботом с ИИ. Как ChatGPT.
© Ferra.ru
Новая Siri, известная под кодовым названием Campos, заменит привычный интерфейс. Вызывать её можно будет теми же способами. Главное отличие — стиль общения: пользователи смогут вести с Siri диалог, задавая «сложные вопросы» и получая «развёрнутые ответы».
По сообщениям, Siri получит ещё более глубокую интеграцию в систему. Она сможет не только искать информацию в интернете, но и создавать тексты, изображения, анализировать загруженные файлы. Более того, помощник получит доступ к личным данным, чтобы находить конкретные фото, сообщения, события в календаре и выполнять задачи в системных приложениях (Почта, Музыка, Фото и других).
Если это правда, то Apple представит это обновление на WWDC в июне, а выпустит в сентябре.
Источник:9to5mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Siri,
#IOS,