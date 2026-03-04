СМИ: Apple попросила Google разместить у себя серверы обновленной Siri

Опубликовано 04 марта 2026, 14:331 мин.
СМИ: Apple попросила Google разместить у себя серверы обновленной SiriСобственные мощности оказались недозагружены
Apple, по данным СМИ, ведёт переговоры с Google о размещении новых серверов для Siri в её дата-центрах. Причина — проблемы с собственной системой Apple Private Cloud Compute.
Текущая облачная инфраструктура Apple якобы используется лишь примерно на 10% от своей мощности. В результате часть уже произведённых серверов просто хранится на складах без работы. К тому же система считается “недостаточно мощной” для запуска современных моделей ИИ, на которых и будет основана обновлённая Siri.
Источники СМИ отмечают, что внутри компании облачные технологии развиваются разными командами отдельно друг от друга. Это создаёт “неэффективность”: одни ресурсы простаивают, тогда как другим подразделениям не хватает мощностей. Финансовый отдел недоволен расходами, а масштабное обновление инфраструктуры требует миллиардных вложений. Руководство к этому “пока не готово”.