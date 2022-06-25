СМИ: «Авито» пытается избежать продажи владельцу «ВКонтакте»

Avito пока принадлежит нидерландской компании Prosus. В мае она объявила, что выставила сервис на продажу. На прошлой неделе стало известно о двух основных претендентах на покупку — VK и бизнесмена Владимира Потанина.

Теперь The Bell со ссылкой на шесть источников утверждает, что владелец Avito пытается избежать сделки с VK. Основной причиной называют деньги. VK оценивает «Авито» в 65-80 млрд рублей, но Prosus изначально хотел продать сервис намного дороже — за 213 млрд рублей.

Источники говорят, что есть «ещё как минимум 2-3 потенциальных покупателя», а несколько фондов даже готовы объединиться в консорциум. Тем не менее собеседники считают, что VK применит весь свой лоббистский ресурс, чтобы сделка прошла.