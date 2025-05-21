СМИ: директор ФБР закрыл отдел по надзору за слежкой

Опубликовано 21 мая 2025, 17:501 мин.
СМИ: директор ФБР закрыл отдел по надзору за слежкойРешение Кэша Патела
Директор ФБР Кэш Пател закрыл отдел внутреннего аудита, созданный в 2020 году для контроля за соблюдением программ слежки за национальной безопасностью, пишет Gizmodo. Управление было создано во время первого срока Дональда Трампа для борьбы с противоречиями, связанными с использованием ФБР закона, позволяющего правительству собирать сообщения неграждан, находящихся за пределами США, но часто включающего данные американцев. Управление стремилось сократить число злоупотреблений.
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Решение Пателя о закрытии подразделения вызвало споры. Критики утверждают, что оно ослабляет надзор за практикой ФБР в области слежки. Сторонники, однако, утверждают, что функции управления были объединены с другими подразделениями ФБР, что позволило сохранить подотчетность без отдельного подразделения.
Представитель ФБР опроверг сообщения о том, что закрытие полностью ликвидирует надзор, хотя подробности реструктуризации остаются неясными.