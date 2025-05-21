СМИ: директор ФБР закрыл отдел по надзору за слежкой

Решение Пателя о закрытии подразделения вызвало споры. Критики утверждают, что оно ослабляет надзор за практикой ФБР в области слежки. Сторонники, однако, утверждают, что функции управления были объединены с другими подразделениями ФБР, что позволило сохранить подотчетность без отдельного подразделения.

Представитель ФБР опроверг сообщения о том, что закрытие полностью ликвидирует надзор, хотя подробности реструктуризации остаются неясными.