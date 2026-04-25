Опубликовано 25 апреля 2026, 15:01
СМИ: Евросоюз обяжет открыть Android для конкурентов ИИ Google Gemini

Равный доступ
Европейская комиссия готовит новые правила для Google, пишут западные СМИ. Компанию обяжут дать другим голосовым ИИ-помощникам те же возможности в Android, что и её собственной Gemini.
СМИ: Евросоюз обяжет открыть Android для конкурентов ИИ Google Gemini

Конкуренты сейчас не имеют доступа к таким функциям, как голосовая активация, поиск на уровне всей системы и управление другими приложениями. Если вы скажете «Окей, Google», включится Gemini. Еврокомиссия якобы считает, что это нечестно.

Новые правила обяжут Google поделиться:

  • Доступом к голосовому вызову помощника.

  • Возможностью встраиваться в системный поиск.

  • Обезличенными данными о поисковых запросах, кликах и просмотрах — на равных для всех.

Окончательное решение должно быть принято до 27 июля 2026 года. Сейчас проходит обсуждение проекта.