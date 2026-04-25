СМИ: Евросоюз обяжет открыть Android для конкурентов ИИ Google Gemini

Опубликовано 25 апреля 2026, 15:011 мин.
СМИ: Евросоюз обяжет открыть Android для конкурентов ИИ Google GeminiРавный доступ
Европейская комиссия готовит новые правила для Google, пишут западные СМИ. Компанию обяжут дать другим голосовым ИИ-помощникам те же возможности в Android, что и её собственной Gemini.
© Ferra.ru
Конкуренты сейчас не имеют доступа к таким функциям, как голосовая активация, поиск на уровне всей системы и управление другими приложениями. Если вы скажете «Окей, Google», включится Gemini. Еврокомиссия якобы считает, что это нечестно.
Новые правила обяжут Google поделиться:
-
Доступом к голосовому вызову помощника.
-
Возможностью встраиваться в системный поиск.
-
Обезличенными данными о поисковых запросах, кликах и просмотрах — на равных для всех.
Окончательное решение должно быть принято до 27 июля 2026 года. Сейчас проходит обсуждение проекта.