СМИ: ИИ-чатбот Маска Grok используют в основном ради эротики

Опубликовано 27 июня 2026, 08:421 мин.
СМИ: ИИ-чатбот Маска Grok используют в основном ради эротикиОтвет мало кого удивит
xAI, что принадлежит Илону Маску, с самого начала позиционировала своего чат-бота Grok «смелее» и «менее ограниченнее» конкурентов. Так, оказалось, что согласно отчёту The Information, ссылающемуся на бывших сотрудников, значительная часть трафика Grok (более половины) приходится на запросы для взрослых.
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Пользователи якобы в основном используют Grok для создания «откровенных изображений», эротических текстов и ролевых игр для взрослых". Некоторые ещё и хитрят, отправляют такие запросы через модели, предназначенные для написания кода, поскольку «они дешевле».
Это, кстати, приносит компании «неплохую выручку», хотя в официальных документах перед IPO этот источник дохода не упоминался. Как пишут СМИ, в SpaceX (что объединилась с xAI) называли такие функции Grok «потенциальным риском» и даже зарезервировали 530 миллионов долларов на «возможные судебные издержки».