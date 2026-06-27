Приложения
Опубликовано 27 июня 2026, 08:42
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СМИ: ИИ-чатбот Маска Grok используют в основном ради эротики

Ответ мало кого удивит
xAI, что принадлежит Илону Маску, с самого начала позиционировала своего чат-бота Grok «смелее» и «менее ограниченнее» конкурентов. Так, оказалось, что согласно отчёту The Information, ссылающемуся на бывших сотрудников, значительная часть трафика Grok (более половины) приходится на запросы для взрослых.
СМИ: ИИ-чатбот Маска Grok используют в основном ради эротики

© Ferra.ru

Пользователи якобы в основном используют Grok для создания «откровенных изображений», эротических текстов и ролевых игр для взрослых". Некоторые ещё и хитрят, отправляют такие запросы через модели, предназначенные для написания кода, поскольку «они дешевле».

Это, кстати, приносит компании «неплохую выручку», хотя в официальных документах перед IPO этот источник дохода не упоминался. Как пишут СМИ, в SpaceX (что объединилась с xAI) называли такие функции Grok «потенциальным риском» и даже зарезервировали 530 миллионов долларов на «возможные судебные издержки».

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#искусственный интеллект
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#порно
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#Инсайдерская информация
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#Илон Маск
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