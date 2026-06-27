СМИ: ИИ-чатбот Маска Grok используют в основном ради эротики

Пользователи якобы в основном используют Grok для создания «откровенных изображений», эротических текстов и ролевых игр для взрослых". Некоторые ещё и хитрят, отправляют такие запросы через модели, предназначенные для написания кода, поскольку «они дешевле».

Это, кстати, приносит компании «неплохую выручку», хотя в официальных документах перед IPO этот источник дохода не упоминался. Как пишут СМИ, в SpaceX (что объединилась с xAI) называли такие функции Grok «потенциальным риском» и даже зарезервировали 530 миллионов долларов на «возможные судебные издержки».