Опубликовано 24 августа 2025, 18:001 мин.
СМИ — ИИ Google доверят «переделку» Siri AppleАкции Google отреагировали на слухи о сотрудничестве с Apple для Siri
Акции Google выросли более чем на 3% после сообщения, что Apple ведёт переговоры о возможном использовании ИИ-моделей Gemini для обновлённого голосового помощника Siri. Apple интересуется созданием индивидуальной версии ИИ.
© Ferra.ru
Пока что Google планирует сделать Gemini стандартным помощником на телефонах Android, а его возможности выходят за рамки Siri, включая суммаризацию видео и работу с текстом, фото, видео и голосом.
Слухи о переговорах также могут быть связаны с рисками Google для своих прибыльных «поисковых сделок» с Apple. В этом месяце суд США должен вынести решение по обвинениям в монополии Google на поисковик в Safari.