Пока что Google планирует сделать Gemini стандартным помощником на телефонах Android, а его возможности выходят за рамки Siri, включая суммаризацию видео и работу с текстом, фото, видео и голосом.

Слухи о переговорах также могут быть связаны с рисками Google для своих прибыльных «поисковых сделок» с Apple. В этом месяце суд США должен вынести решение по обвинениям в монополии Google на поисковик в Safari.