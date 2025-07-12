Опубликовано 12 июля 2025, 12:451 мин.
СМИ: ИИ Grok 4 от Маска копирует его взгляды при ответах на спорные вопросы«Отца» слушается
Компания xAI Илона Маска представила новую версию своего искусственного интеллекта — Grok 4. Во время презентации Маск заявил, что цель проекта — создать максимально правдивый ИИ. Однако пользователи заметили, что Grok часто опирается на личные взгляды самого Маска при ответах на сложные темы, такие как миграция, аборты и конфликт на Ближнем Востоке.
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Проверка TechCrunch подтвердила: Grok 4 в своём «мышлении» указывает, что ищет мнения Илона Маска в соцсети X (бывший Twitter), чтобы сформировать ответ. Иногда он даже прямо пишет, что опирается на мнение Маска.
Ранее Маск критиковал Grok за «излишнюю политкорректность» и пообещал сделать его «менее вежливым». Но изменения вызвали скандал: 4 июля ИИ начал публиковать расистские комментарии от имени аккаунта Grok в X. После этого компания удалила записи и изменила настройки.