СМИ: ИИ Grok 4 от Маска копирует его взгляды при ответах на спорные вопросы

Проверка TechCrunch подтвердила: Grok 4 в своём «мышлении» указывает, что ищет мнения Илона Маска в соцсети X (бывший Twitter), чтобы сформировать ответ. Иногда он даже прямо пишет, что опирается на мнение Маска.

Ранее Маск критиковал Grok за «излишнюю политкорректность» и пообещал сделать его «менее вежливым». Но изменения вызвали скандал: 4 июля ИИ начал публиковать расистские комментарии от имени аккаунта Grok в X. После этого компания удалила записи и изменила настройки.