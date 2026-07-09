СМИ: Китай ограничит доступ зарубежных пользователей к своим лучшим нейросетям

В обсуждениях участвуют Alibaba, ByteDance, а также стартап Z.ai. Как сообщают издания, растет озабоченность Пекина тем, что китайские разработки в сфере ИИ становятся «слишком ценными», чтобы «свободно распространять их по всему миру».

На встречах обсуждаются разные меры: от введения уголовной ответственности за утечку технологий ИИ до новых правил для инвесторов. Также рассматривается идея разделить все модели на три уровня: «простые» со свободным доступом, «средние» с проверкой безопасности и «самые мощные» — только для использования внутри Китая.

Пока непонятно, когда именно эти правила вступят в силу и будут ли они распространяться на уже существующие модели или только на будущие разработки.