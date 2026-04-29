СМИ: Китай заблокировал сделку Meta* по покупке ИИ-стартапа Manus за $2 млрд

Опубликовано 29 апреля 2026, 06:551 мин.
СМИ: Китай заблокировал сделку Meta* по покупке ИИ-стартапа Manus за $2 млрдУверяют западные СМИ
Как пишут СМИ, китайские власти потребовали от Meta* отказаться от покупки стартапа Manus стоимостью 2 миллиарда долларов. Решение приняла государственная комиссия по развитию и реформам, сославшись на действующие законы и правила.
Стартап Manus хотя и зарегистрирован в Сингапуре, имеет китайские корни. Компания занимается разработкой универсальных систем ИИ, которые могут выполнять сложные задачи — от анализа данных до написания кода.
Сделка привлекла внимание не только Китая, но и США. Так, в Америке действуют ограничения на инвестиции в китайские ИИ-компании, а Китай, в свою очередь, старается удержать такие компании внутри страны и не допускать их ухода за рубеж.
Представители Meta* заявили, что сделка «соответствовала законам», и выразили надежду на «решение ситуации».
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена