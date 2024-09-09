Опубликовано 09 сентября 2024, 15:001 мин.
СМИ назвали Telegram «площадкой для преступников, экстремистов и террористов»Чтобы вы поверили, что Франция поступила правильно
Недавняя статья The New York Times выставила Telegram в качестве «центра незаконной и экстремистской деятельности». Просмотрев более 3,2 миллиона сообщений из 16 220 каналов, авторы статьи назвали Telegram «глобальной канализацией» для преступной деятельности, включая торговлю наркотиками, продажу оружия и экстремистский контент.
Издание считает, что у платформы растет популярность среди националистов и воинствующих группировок. Ими обнаружено 1500 каналов, связанных с «группами белых супрематистов», и «не менее двух десятков каналов, продающих огнестрельное оружие».
Так, Ребекка Вайнер из полиции Нью-Йорка, утверждает, что отсутствие сотрудничества Telegram с правоохранительными органами позволяет этой деятельности «процветать бесконтрольно». Платформа игнорирует большинство просьб о помощи со стороны властей.