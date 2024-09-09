СМИ назвали Telegram «площадкой для преступников, экстремистов и террористов»

Издание считает, что у платформы растет популярность среди националистов и воинствующих группировок. Ими обнаружено 1500 каналов, связанных с «группами белых супрематистов», и «не менее двух десятков каналов, продающих огнестрельное оружие».

Так, Ребекка Вайнер из полиции Нью-Йорка, утверждает, что отсутствие сотрудничества Telegram с правоохранительными органами позволяет этой деятельности «процветать бесконтрольно». Платформа игнорирует большинство просьб о помощи со стороны властей.