СМИ: Nvidia не выпустит в этом году никаких новых видеокарт

Опубликовано 06 февраля 2026, 16:271 мин.
СМИ: Nvidia не выпустит в этом году никаких новых видеокарт60-серия выйдет к 2028 году
Nvidia, если верить инсайдам, не будет выпускать новые игровые видеокарты в 2026 году. По данным источников СМИ, главная причина (сделайте удивленное лицо) — мировой дефицит чипов памяти.
© Nvidia
Сейчас производители переориентировались на выпуск специальной памяти для ИИ-серверов. Из-за этого для потребительских видеокарт, которые используют другую память, её просто не хватает.
Поэтому ожидаемое обновление линейки RTX 50 в лицо «Super"-версии якобы откладывается. Более того, следующее поколение карт RTX 60 может появиться не раньше 2028 года.
Что это значит? Планы на апгрейд придётся пересмотреть. Новых флагманских моделей в ближайшее время не предвидится, а цены на существующие видеокарты могут остаться высокими (если не стать ещё выше).
Рынок ждёт необычная пауза.