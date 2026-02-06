СМИ: Nvidia не выпустит в этом году никаких новых видеокарт

Сейчас производители переориентировались на выпуск специальной памяти для ИИ-серверов. Из-за этого для потребительских видеокарт, которые используют другую память, её просто не хватает.

Поэтому ожидаемое обновление линейки RTX 50 в лицо «Super"-версии якобы откладывается. Более того, следующее поколение карт RTX 60 может появиться не раньше 2028 года.

Что это значит? Планы на апгрейд придётся пересмотреть. Новых флагманских моделей в ближайшее время не предвидится, а цены на существующие видеокарты могут остаться высокими (если не стать ещё выше).

Рынок ждёт необычная пауза.