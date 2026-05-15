СМИ: OpenAI подаст в суд на Apple из-за интеграции ChatGPT в iOS

В 2024 году Apple объявила, что Siri будет частично работать на ChatGPT. Да, пользователи iPhone получили доступ к ограниченному набору ИИ-функций. Однако, по данным Bloomberg, OpenAI ожидала «гораздо большего». Компания надеялась, что партнёрство с Apple привлечёт тысячи новых платных подписчиков. Но этого не случилось.

OpenAI якобы считает, что Apple плохо реализовала интеграцию: функции ChatGPT внутри Siri оказались «неудобными и запутанными» для обычных пользователей. Компания пыталась пересмотреть условия сотрудничества, но безрезультатно.

В то же время сама Apple тоже не в восторге от партнёрства. В компании обеспокоены тем, «как OpenAI обращается с личными данными».

Кроме того, OpenAI недавно наняла легендарного дизайнера Apple Джони Айва, который теперь разрабатывает для компании ИИ-устройство.