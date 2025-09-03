СМИ: OpenAI поддалась теориям заговора, подав в суд на некоммерческие компании

Среди тех, кто получил такие запросы, оказался генеральный юрист НКО Encode, Нэйтан Кэлвин. Он заявил, что требуемые документы просто не существуют. Не только Encode пострадала от этих запросов: как минимум две другие организации в сфере регулирования ИИ получили аналогичные требования. Представители OpenAI также на звонках с НКО заявляли, что эти организации финансируются конкурентами, и просили раскрыть свои источники.

Некоторые подозрения OpenAI кажутся сомнительными. Так, компания требовала документы у основателя Future of Life Institute, организации, исследующей ИИ в судебной системе, и у преподавателя LSAT Джеффри Гарднера. OpenAI называла его «марионеткой» для сокрытия настоящего противника, хотя Гарднер не имеет связей с Маском.

