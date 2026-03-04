Опубликовано 04 марта 2026, 17:531 мин.
СМИ: OpenAI выпустит свою «библиотеку» программистов — аналог GitHubКонкурент или совместный c Microsoft план
OpenAI работает над платформой для размещения и хранения программного кода. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на источник, знакомый с проектом.
© Microsoft
По данным издания, идея появилась после того, как инженеры OpenAI столкнулись с участившимися сбоями в работе GitHub, принадлежащего Microsoft.
Сам проект находится на ранней стадии, и его запуск может занять несколько месяцев. Внутри компании обсуждается возможность сделать платформу платной и предложить её клиентам OpenAI. Официальных комментариев от OpenAI, Microsoft и GitHub пока нет.
Ситуация интересная, потому что, если проект увидит свет, OpenAI фактически начнёт конкурировать с Microsoft. А она в свою очередь является одним из крупнейших инвесторов OpenAI и владеет значительной долей в ней.