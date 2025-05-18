СМИ: реального пользователя ИИ-помощника Amazon найти сложно

По его словам, «сотни тысяч» человек уже пользуются Alexa Plus, и компания постоянно приглашает новых участников, особенно тех, кто запросил ранний доступ.

Alexa Plus — это новая версия помощника с поддержкой искусственного интеллекта. Она бесплатна для подписчиков Amazon Prime или стоит $ 19,99 в месяц.

Reuters не утверждала, что Alexa Plus вовсе недоступна, но отметила, что найти реальные отзывы пользователей оказалось крайне сложно — даже после поиска на популярных платформах вроде YouTube и TikTok.

В то же время портал Engadget сообщил, что Amazon недавно разослала новую волну приглашений.