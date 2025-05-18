СМИ: реального пользователя ИИ-помощника Amazon найти сложно

Опубликовано 18 мая 2025, 17:151 мин.
СМИ: реального пользователя ИИ-помощника Amazon найти сложноКомпания отвечает на критику
Amazon ответила на сообщение агентства Reuters, в котором утверждалось, что найти пользователей новой версии голосового помощника Alexa Plus почти невозможно. Представитель Amazon заявил, что такие утверждения — ошибочные.
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По его словам, «сотни тысяч» человек уже пользуются Alexa Plus, и компания постоянно приглашает новых участников, особенно тех, кто запросил ранний доступ.
Alexa Plus — это новая версия помощника с поддержкой искусственного интеллекта. Она бесплатна для подписчиков Amazon Prime или стоит $ 19,99 в месяц.
Reuters не утверждала, что Alexa Plus вовсе недоступна, но отметила, что найти реальные отзывы пользователей оказалось крайне сложно — даже после поиска на популярных платформах вроде YouTube и TikTok.
В то же время портал Engadget сообщил, что Amazon недавно разослала новую волну приглашений.