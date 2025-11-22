Например, когда у него спросили, кого он взял бы первым номером на драфте НФЛ 1998 года — Пейтона Мэннинга, Райана Лифа или Маска — ИИ уверенно выбрал Маска. Grok объяснил это тем, что Маск «переопределил бы» саму позицию квотербека.

Журналисты решили проверить, насколько далеко заходит эта симпатия. Grok якобы снова выбирал Маска «везде»: на подиуме среди супермоделей, в списке художников рядом с Моне и Ван Гогом, в составе бейсбольной команды. Часто ИИ оправдывал выбор тем, что Маск «привнёс бы инновации» или «взломал бы игру».

При этом, когда Маска заменяли на Марка Цукерберга, Grok выбрал всё-таки бейсболиста Кайла Шварбера — значит, «дело всё-таки не во всех техногигантах, а конкретно в Маске».

Сам Маск заявил, что Grok просто «спровоцировали» на абсурдные ответы, и часть реплик ИИ действительно была удалена.