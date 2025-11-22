Приложения
Опубликовано 22 ноября 2025, 15:00
СМИ заметили, что созданный компанией Маска ИИ Grok «слишком» его превозносит

На правах создателя?
После выхода Grok 4.1 СМИ заметили, что ИИ «необычно восторженно» отзывается об Илоне Маске. Скриншоты показывали, что Grok при любом удобном случае выбирает Маска — даже «в самых нелепых ситуациях».
Например, когда у него спросили, кого он взял бы первым номером на драфте НФЛ 1998 года — Пейтона Мэннинга, Райана Лифа или Маска — ИИ уверенно выбрал Маска. Grok объяснил это тем, что Маск «переопределил бы» саму позицию квотербека.

Журналисты решили проверить, насколько далеко заходит эта симпатия. Grok якобы снова выбирал Маска «везде»: на подиуме среди супермоделей, в списке художников рядом с Моне и Ван Гогом, в составе бейсбольной команды. Часто ИИ оправдывал выбор тем, что Маск «привнёс бы инновации» или «взломал бы игру».

При этом, когда Маска заменяли на Марка Цукерберга, Grok выбрал всё-таки бейсболиста Кайла Шварбера — значит, «дело всё-таки не во всех техногигантах, а конкретно в Маске».

Сам Маск заявил, что Grok просто «спровоцировали» на абсурдные ответы, и часть реплик ИИ действительно была удалена.