Смотреть YouTube без рекламы стало дороже: компания повысила стоимость подписки

16:01, 20 июля 2023
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Смотреть YouTube без рекламы стало дороже: компания повысила стоимость подпискиИндивидуальной и семейной
Подписчиков YouTube Premium ожидает сюрприз: цена подписки повысится на 2 доллара и теперь составит 13,99 долларов в месяц. Хотя YouTube еще не сделал официального заявления, изменение цены уже можно лицезреть на сайте. Владельцам iPhone не повезло еще больше.
Так, тем, кто подписывается через приложение для iOS, придется платить еще больше: цена вырастет до $18,99 в месяц.
В прошлом году стоимость семейных премиум-планов также была значительно увеличена и достигла 22,99 долларов в месяц. Недавно введенная годовая подписка, теперь будет стоить $139,99. Однако по сравнению с ежемесячным вариантом оплаты это все равно экономит 27,89 долларов.