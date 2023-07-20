Смотреть YouTube без рекламы стало дороже: компания повысила стоимость подписки

Так, тем, кто подписывается через приложение для iOS, придется платить еще больше: цена вырастет до $18,99 в месяц.

В прошлом году стоимость семейных премиум-планов также была значительно увеличена и достигла 22,99 долларов в месяц. Недавно введенная годовая подписка, теперь будет стоить $139,99. Однако по сравнению с ежемесячным вариантом оплаты это все равно экономит 27,89 долларов.