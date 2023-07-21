SMS-сообщения на Android получили новый протокол: с чем связаны изменения

Google подчеркивает важность открытых, проверенных стандартов, особенно в области конфиденциальности, безопасности и сквозного шифрования, для достижения практической совместимости. Без таких стандартов реализация таких функций, как групповые сообщения со сквозным шифрованием, становится затруднительной. Ожидается, что MLS обеспечит практическую совместимость различных сервисов и платформ, обслуживая тысячи пользователей различных устройств.

Google планирует интегрировать MLS в свое приложение «Сообщения», которое в настоящее время предлагает сквозное шифрование личных чатов и групповых RCS. Компания также намерена поддержать более широкое развертывание MLS в отрасли, открыв доступ к его реализации в кодовой базе Android. Точная роль RCS в этой интеграции пока не раскрывается.